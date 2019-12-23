Пн, 23.12.2019
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Осужденный за госизмену Херман Симм выходит на свободу

Херман Симм.

ФОТО: Peeter Langovits / Postimees

В понедельник, 23 декабря, осужденный за государственную измену 72-летний Херман Симм досрочно выйдет на свободу из Тартуской тюрьмы, где он отбывал наказание, пишет Rus.ERR.

Испытательный срок, в течение которого Симмм должен будет выполнять требования службы пробации, продлится до 18 марта 2021 года.

Согласно решению Харьюского уездного суда от 25 февраля 2019 года, Херман Симм был признан виновным в шпионаже в пользу России. Его приговорили к 12,5 годам лишения свободы и штрафу в размере около 1,4 млн евро.

В начале декабря 2019 года Тартуский уездный суд постановил условно-досрочно освободить Хермана Симма от дальнейшего отбывания наказания.

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