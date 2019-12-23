Осужденный за госизмену Херман Симм выходит на свободу

Испытательный срок, в течение которого Симмм должен будет выполнять требования службы пробации, продлится до 18 марта 2021 года.

Согласно решению Харьюского уездного суда от 25 февраля 2019 года, Херман Симм был признан виновным в шпионаже в пользу России. Его приговорили к 12,5 годам лишения свободы и штрафу в размере около 1,4 млн евро.