Осужденный за госизмену Херман Симм выходит на свободу

В понедельник, 23 декабря, осужденный за государственную измену 72-летний Херман Симм досрочно выйдет на свободу из Тартуской тюрьмы, где он отбывал наказание, пишет Rus.ERR.
Испытательный срок, в течение которого Симмм должен будет выполнять требования службы пробации, продлится до 18 марта 2021 года.
Согласно решению Харьюского уездного суда от 25 февраля 2019 года, Херман Симм был признан виновным в шпионаже в пользу России. Его приговорили к 12,5 годам лишения свободы и штрафу в размере около 1,4 млн евро.
В начале декабря 2019 года Тартуский уездный суд постановил условно-досрочно освободить Хермана Симма от дальнейшего отбывания наказания.