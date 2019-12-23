Фото и видео ⟩ Осужденный за госизмену Херман Симм вышел на свободу

5 декабря Тартуский уездный суд решил условно-досрочно освободить 72-летнего Симма от наказания, назначенного ему Харьюским уездным судом 25 февраля 2009 года.

Суд, выслушав осужденного, ознакомившись с мнением прокурора и материалами, представленными Тартуской тюрьмой, решил, что условно-досрочное освобождение Симма оправдано. По оценке суда, пробация будет более эффективным методом добиться от Симма законопослушного поведения, чем пребывание в месте заключения до полного истечения срока наказания. Тартуская тюрьма и прокурор поддержали решение об освобождении.

Суд оценил риск рецидива со стороны Симма как крайне низкий. По мнению суда, Симм обладает крайне низким доступом к засекреченной информации и документам, которые могли бы представлять интерес для других стран или их организаций. Риск рецидива также снижают преклонный возраст и состояние здоровья Симма. Также в случае Симма отмечаются и такие факторы, как его законопослушное поведение в качестве заключенного и наличие определенного места жительства после заключения. Характеристики Симма, его показания и поведение в течение заключения и на заседании суда показывают, что он сделал выводы, раскаивается в совершенном и способен в дальнейшем действовать законопослушно в условиях строгого надзора.

Суд признает, что Симм совершил крайне тяжкое преступление: предал государство и родину ради материальной выгоды. В то время меры пресечения были значительно мягче, чем сейчас, но это, по мнению суда, не означает, что если назначенное много лет назад наказание кажется в нынешних условиях слишком мягким, условно-досрочное освобождение исключено.

Согласно Конституции Эстонской Республики, все равны перед законом, что значит, что правопорядок одинаково обращается со всеми находящимися в одинаковых условиях лицами. Суд, принимая решение, должен опираться только на действующие правовые нормы и сформированную на их основании правовую практику, а не на пожелания отдельных лиц, групп интереса и пр. Это относится и к условно-досрочному освобождению в данном случае.

Суд назначил Симму испытательный срок до 18 марта 2021 года, в этот период он должен будет подчиняться пробационному надзору, в его отношении будут действовать дополнительные надзорные требования и обязанности, а также дополнительные обязанности, направленные на снижение риска совершения новых преступлений.