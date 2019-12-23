Рождественская лихорадка достигла апогея: не все посылки успеют прийти до Нового года

«В действительности мировые логистические коридоры начинают заполняться товарами и нагрузка увеличивается еще в октябре, когда в Китае отмечают Золотую неделю», – сказал член правления Balti Logistika Йоэль Тимм. Он также добавил, что к настоящему времени объемы достигли высшей точки, наступила настоящая рождественская лихорадка, и заказанные сегодня посылки, к сожалению, до Нового года прийти уже не успеют.

Особенно остро праздничная лихорадка ощущается в сфере авиаперевозок. Перевозка товаров по воздуху происходит как с помощью пассажирских, так и с помощью грузовых самолетов. Если последними перевозятся исключительно товары, то багажные отделения пассажирских самолетов помимо багажа заполняются еще и определенным количеством товаров. В приоритете у пассажирских авиакомпаний всегда остается багаж пассажиров, и поэтому остальные товары могут идти медленнее, чем хотелось бы. Грузовые самолеты до праздников уже полностью распланированы. В товаропотоках сейчас доминируют небольшие посылки, более объемным пакетам придется дольше дожидаться своей очереди в товарных терминалах.

В Эстонию перед Рождеством в основном приходят посылки из Китая, других стран Европы и США. По словам Тимма, опираясь на опыт прошлых лет, они знают, что заторы, обусловленные невероятными объемами товаров, часто возникают именно в аэропортах Сингапура, Стамбула и Сеула. Перед праздниками количество посылок существенно увеличивается и в узловых аэропортах Европы, таких как Франкфурт, Амстердам, Брюссель и Лондон, поэтому распределение товаров занимает больше времени, чем обычно.

Популярные товары, которые перевозят воздушным транспортом – это электроника, промышленное оборудование, медицинские и фармацевтические товары, запчасти для гражданских самолетов, одежда и спортивный инвентарь. Перед Рождеством заметно возрастают объемы товаров красоты и товаров, связанных с праздниками.