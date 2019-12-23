Полиция обратилась к водителям с важным напоминанием

Подполковник полиции Тоомас Малва напоминает всем водителям, что в праздничные дни всем участникам дорожного движения следует учесть, что поездки могут занять больше времени.

"Чтобы безопасно добраться домой к своим близким и в гости, просим относиться к другим участникам движения вежливо и пониманием. Ведь все мы хотим добраться до места назначения живыми и здоровыми, не попасть в аварию и не стать случайным виновником аварии", - сказал Малва.

По словам Малва, в праздники полиция работает в усиленном составе, чтобы обеспечить безопасность на дорогах и в общественных местах. "В праздники увеличивается вероятность употребления алкоголя, но не следует портить праздничное настроение ни себе, ни своим близким и другим окружающим вас людям. Поэтому осознавайте свои границы и не переходите их", - добавил Малва.

Полиция призывает всех людей оберегать друг друга, при необходимости обращаться за помощью или по возможности самим вмешиваться в ситуации, которые нарушают покой праздника. "Наша семья и друзья – самое дорогое достояние. Давайте замечать друг друга и не проходить мимо тех, кто нуждается в помощи!" - сказал подполковник полиции.

Рождественские пожелания от полиции таковы: ездить безопасно – следить за дорожными и погодными условиями, придерживаться ограничений скорости и считайтесь с другими участниками дорожного движения, следить, чтобы за руль не сел водитель, употреблявший алкоголь. Нужно быть видимым – всегда носить в темное время суток отражатель, чтобы все водители замечали пешехода; оберегать близких – любое недоразумение можно преодолеть и разрешить без агрессии и насилия.