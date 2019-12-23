"Лацио" нанес "Юве" второе поражение в сезоне, победив 3:1. Счет в матче открыл форвард римлян Луис Альберто, на это "Ювентус" ответил голом Пауло Дибалы на 45-й минуте. "Лацио" вышел вперед на 73-й минуте после гола Лулича, а окончательно шансы "Юве" перевести игру в дополнительное время на 90-й минуте развеял Катальди.

"Лацио" выиграл Суперкубок Италии в пятый раз в своей истории, а нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду проиграл первый финал с 2013 года. Данный факт так расстроил португальца, что сразу же снял серебряную медаль, полученную за участие в финале Суперкубка.