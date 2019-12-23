В продукции Linnamäe Lihatööstus дважды была выявлена листерия

На мясоперерабатывающем предприятии Linnamäe Lihatööstus листерию выявили дважды в разных продуктах: подтвержденная 27 февраля в лаборатории проба листерии была взята из мяса северного оленя и 6 ноября – из лосиной колбасы холодного копчения, передает Rus.ERR.

«Фирму оповестили о несоответствующих требованиям результатах проб и сделали предписание немедленно изъять продукцию с рынка», – сказала руководитель пищевого отдела VTA Кайри Рамъялг, добавив, что кроме того, компания должна была выяснить причины предполагаемого заражения и сообщить о действиях, которые они предпринимают, чтобы избежать повторного заражения.