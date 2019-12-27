«Дитя погоды»: мальчик девочку искал

Появление анимэ в эстонском прокате – событие по-прежнему исключительное. Правда, сегодня смириться с этим проще, чем лет 10-15 назад. Тогда будущее виделось радужным: анимация Страны восходящего солнца будто набрала обороты и готова была выйти из своей узкой ниши на мировые просторы... Еще можно было ждать следующего фильма Хаяо Миядзаки, чьи «Унесенные призраками», «Принцесса-мононоке» и «Тоторо» потрясли мир буквально вот только что; были активны другие японские режиссеры; да и Япония прикладывала все усилия, чтобы увлечь собой и своей культурой всех и каждого.

Потом всё изменилось. Миядзаки, сняв «Рыбку Поньо на утесе» и «Поднимается ветер», ушел из анимации. Почти перестала функционировать его студия Ghibli; правда, с год назад патриарх объявил, что вернулся и рисует свое очередное последнее кино «для внука», но оно точно станет последним: мэтру без малого 80 лет. Изумлявший каждым новым фильмом Сатоси Кон на пике карьеры проиграл битву с раком. Хидэаки Анно последние 12 лет бесконечно переснимает принесший ему славу «Евангелион». Последние фильмы Мамору Хосоды, начинавшего блестяще, с «Девочки, покорившей время», уже не так берут за душу. Мамору Осии, снявший великий «Призрак в доспехах» и вовсе ушел из профессии, да и голливудский фильм по «Призраку» не удался...

Хуже того, Япония проиграла соревнование за культурное влияние на Запад Китаю, у которого ресурсов всяко побольше. Да, китайские мультики японским не конкуренты – но на фоне коммерческой малины Голливуда теми и другими можно пренебречь. В Эстонии по старинке проводится JAFF, фестиваль японской анимации, но он лишь подтверждает: анимэ было и осталось явлением нишевым.

«Дитя погоды» – история любви на актуальную тему глобального потепления.

Но, слава японскому богу, есть Синкай – самоучка, начинавший с фильмов, нарисованных на коленке, и быстро завоевавший аудиторию сначала в Японии, а потом и за ее пределами. Если вы не видели «Пяти сантиметров в секунду», «Голос далекой звезды» или «Ловцов забытых голосов», вы пропустили кое-что значительное в кино XXI века. Со временем именно Синкая стали называть наследником Миядзаки, и неспроста: «Ловцы» похожи на ленты Ghibli. Но у Синкая все-таки свой путь, что отчетливо видно по трем его последним картинам.

«Сад изящных слов» – это история любви старшеклассника и молодой учительницы, очень реалистическая и поэтичная; заглавие отсылает к старейшей японской поэтической антологии «Манъёсю» («Собрание мириад листьев»). «Твое имя» – наоборот, фантастика, переплетающая древнеяпонские верования с трагикомической историей о переселении душ (девочка и мальчик из разных времен меняются телами) и классическим НФ-сюжетом о хронопарадоксах. «Дитя погоды» – вновь, вы удивитесь, история любви, тоже связанная с японской народной религией синто, но вдобавок на актуальную тему глобального потепления.