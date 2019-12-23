Видео: разогнавшийся до 175 км/ч водитель бросил свой автомобиль

Рагне Тынтс из Пайдеского отделения, который ведет производство по делу об этом проступке, уточнил, что в 7:25 полицейский патруль заметил на улице Мюнди в Пайде автомобиль, который ранее был связан с различными нарушениями ПДД, и решил его проверить. «На улице Уус полицейские дали знак остановиться автомобилю Audi, но он его проигнорировал и попытался скрыться от полицейского патруля. Полицейские последовали за этой машиной. Сначала Audi ехала по городу Пайде, затем она направилась в Тюри, а оттуда в сторону Рапла. На дороге Таллинн-Рапла-Тюри полицейские зафиксировали скорость автомобиля в 175 км/ч. Были задействованы дополнительные силы, чтобы остановить опасного водителя», - рассказал полицейский.