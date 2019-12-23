Смотрите, как таллиннский общественный транспорт будет ходить в праздничные дни

С 24 по 26 декабря общественный транспорт ходит по воскресному расписанию. Автобусные линии 23, 34A и 57 будут обслуживать только большие автобусы, чтобы желающим посетить кладбища было удобнее добираться. 31 декабря транспорт работает по будничному расписанию, а 1 января - по воскресному.

В ночь с 31 декабря на 1 января будет продлено время обслуживания основных линий транспорта.

После полуночи будут отправляться:

Трамвайная линия номер 1 с остановки «Хобуяама» в направлении Копли в 01:00, 02:00 и 03:00, в направлении Кадриорга - в 00:45, 01:45 и 02:45.

Трамвайная линия номер 4 с остановки «Хобуяама» в направлении Пярнуского шоссе в 01:00, 02:00 и 03:00, в направлении аэропорта - в 00:30, 01:30 и 02:30.

Троллейбусная линия номер 1 с остановки «Тынисмяги» отправляется в 00:45, 01:15, 01:45, 02:15 и 2:45, а с противоположного конца маршрута - в 00:20, 00:50, 01:20, 01:50 и 02:20.

Троллейбусная линия номер 3 с остановки «Тынисмяги» отправляется в 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 и 03:00, а с противоположного конца маршрута - в 00:35, 01:05, 01:35, 02:05 и 02:35.

Автобусная линия номер 1А из центра города отправляется в 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 и 03:00, с противоположного конца маршрута - в 01:30, 02:00, 02:30, 03:00 и 03:30.

Автобусная линия номер 8 из центра отправляется в 01:15 и 02:15, а в обратном направлении в 01:45 и 02:45.

Автобусная линия номер 18 из центра отправляется в 01:00, 01:40, 02:20 и 03:00, в обратном направлении - в 01:35 и 02:15.

Автобусная линия номер 40 из центра отправляется в 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 и 03:00, в обратном направлении в 01:20, 01:50 и 02:20.

Автобусная линия номер 42 из центра отправляется в 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 и 03:00, а в обратном направлении - в 00:30, 01:00, 01:30, 02:00 и 02:30.

Автобусная линия номер 60 из центра отправится в 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 и 03:00, в обратном направлении - в 00:30, 01:00, 01:30, 02:00 и 02:30.

Автобусная линия номер 63 из центра отправится в 01:15, 01:45, 02:15 и 02:45, а в обратном направлении - в 00:45, 01:15, 01:45 и 02:15.

Автобусная линия номер 67 из центра отправится в 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 и 03:00, а в обратном направлении - в 00:30, 01:00, 01:30, 02:00 и 02:30.

Автобусная линия номер 68 из центра отправится в 01:15, 01:45, 02:15 и 02:45, а в обратном направлении - в 00:45, 01:15, 01:45 и 02:15.

Автобусы линий 1А и 8 в Новогоднюю ночь из центра будут отправляться с остановки «Хобуяама» (рядом с бывшим магазином «Таллинн»), автобусы линий 18 и 40 отправятся от здания почты, и вместо площади Вабадузе будут делать остановку на Пярнуском шоссе у церкви Яани. Линии 42, 60, 63, 67 и 68 отправляются с обычных остановок.

31 декабря с 23 часов:

Линии троллейбусов номер 1 и 3 будут доезжать до остановки «Тынисмяги» и оттуда отправляться в обратный путь в сторону Мустамяэ. На автобусных линиях номер 21 и 41 в сторону Балтийского вокзала не будет остановки «Площадь Вабадузе», вместо нее будет остановка «Тынисмяги». На линиях 21, 40 и 41 в направлении из центра будет остановка « Площадь Вабадузе» у церкви Яани. Автобусы линий 16, 17 и 23 в направлении из центра будут останавливаться рядом с Английским колледжем на бульваре Эстония.