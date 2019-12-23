Кая Каллас надеется востребовать компенсацию с угрожавших ей убийством мужчин

«Мне не сказали, кто эти люди, но когда я обращусь в суд, полиция должна будет сообщить суду эту информацию, чтобы я могла предъявить иск. Мне также предложили потребовать возмещения убытков в Швеции, где к таким угрозам относятся очень серьезно, и, поскольку эти люди находятся в Швеции, они могут быть наказаны там», - рассказала Каллас.