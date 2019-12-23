Кая Каллас надеется востребовать компенсацию с угрожавших ей убийством мужчин

Лидер Партии реформ Кая Каллас намерена добиться наказания для трех проживающих в Швеции эстонцев, которые в ноябре угрожали ей в социальных сетях убийством.
«Я обратилась к адвокатам и намереваюсь подать иск о возмещении морального вреда, чтобы эти люди не остались безнаказанными», - цитирует Каллас портал Rus.ERR.
«Мне не сказали, кто эти люди, но когда я обращусь в суд, полиция должна будет сообщить суду эту информацию, чтобы я могла предъявить иск. Мне также предложили потребовать возмещения убытков в Швеции, где к таким угрозам относятся очень серьезно, и, поскольку эти люди находятся в Швеции, они могут быть наказаны там», - рассказала Каллас.
Эстонская полиция сообщила, что не будет возбуждать уголовное дело против авторов угроз, поскольку не было оснований полагать, что эти угрозы будут реализованы.