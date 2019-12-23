Немецкий врач Марк Шмидт заработал на допинге приличную сумму

Всего в расследовании по делу Шмидта проходят 50 человек. Прокуроры, занимающиеся расследованием деяний допинг-доктора, сообщили, что зарабатывал Шмидт на своих услугах довольно хорошо. Всего его доход составил 250 000 евро. Клиенты немца, в основном лыжники и велосипедисты, платили ему по 5000-15000 евро в год, некоторые - 30000 в год, все расчеты велись за наличные.

На данный момент известны имена 23 клиентов доктора Шмидта, в числе которых казах Алексей Полторанин и эстонские спортсмены Андреас Веэрпалу, Карел Таммъярв и Альго Кярп. Судебный процесс над доктором Шмидтом начнется в середине следующего года, доводы обвинения будут, по словам ведущего прокурора Кая Грябера, базироваться на различных экспертизах и показаниях более 30 свидетелей, обвинение будет предъявлено как спортсменам, тренерам, так и членам сервис-бригад.

До 2018 года Марк Шмидт "помогал" нескольким велосипедистам, которые соревновались на таких крупных соревнованиях, как "Тур де Франс", а также велотуры Швейцарии и Польши. Самого Шмидта может ожидать наказание до 10 лет лишения свободы.