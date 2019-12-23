СМИ: как Трамп пытался заморозить помощь Украине

Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщили западные СМИ со ссылкой на опубликованные документы американской администрации.

"Основываясь на полученных мною указаниях и в свете планов администрации пересмотреть помощь Украине, включая помощь в сфере безопасности, я прошу приостановить до дальнейших распоряжений выполнение любых дополнительных обязательств по линии министерства обороны", - цитируют СМИ электронное сообщение представителя Белого дома в Административно-бюджетном управлении Майка Даффи, направленное отдельным представителям управления и Пентагона уже через 90 минут после разговора Трампа и Зеленского.

Даффи, очевидно, осознавал, что распоряжение о приостановке помощи Украине вызовет обеспокоенность, поэтому он добавил: "Учитывая чувствительный характер данной просьбы, я буду признателен, если эта информация будет доведена лишь до тех, кому это необходимо для выполнения директивы".

Улика для импичмента

Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер вновь призвал вызвать Даффи в качестве свидетеля на суд по импичменту Трампа в Сенате, указав, что обнародованное СМИ электронное сообщение чиновника хорошо иллюстрирует, сколь важную информацию тот может сообщить.

"Если для вызова Даффи нужно обоснование, то вот оно. Это электронное сообщение взрывоопасно. Высокопоставленный сотрудник администрации приказывает прекратить помощь через 90 минут после того, как Трамп позвонил Зеленскому, и просит хранить это в глубокой тайне. Какое еще обоснование нужно, чтобы вызвать свидетеля для дачи показаний?" - риторически вопросил Шумер на пресс-конференции в Нью-Йорке 22 декабря.