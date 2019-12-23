Дно Финского залива, куда во время летних протестов погружался Путин, оказалось усыпано минами

Он подчеркнул, что в подготовке экспедиции на остров Гогланд, в районе которого было совершено погружение, участвовали корабли и инженерное подразделение Балтийского флота, передает NEWSru. «На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен войны, а на морском дне экипаж тральщика „Александр Обухов“ обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин, которые с помощью роботизированной подводной техники были уничтожены на месте», - рассказал он.

27 июля президент осмотрел коллекцию предметов, поднятых археологами с борта судна, затонувшего в XIX веке у северо-восточной оконечности острова. Кроме того, он погрузился в батискафе на дно моря к месту гибели подводной лодки Щ-308 «Семга».

После погружения Путин поделился «яркими впечатлениями» и объяснил, что спускается под воду и совершает полеты «потому, что наши люди везде работают - и в воздухе, и под водой, и под землей». «И я считаю, что должен побывать там, где работают наши российские граждане... На земле много проблем. Чтобы их было поменьше, приходится и на высоту подниматься, и под воду опускаться», - добавил Путин.

Погружение президента совпало с акцией протеста против недопуска в Мосгордуму независимых депутатов и, в отличие от акции, стало новостью дня в провластных СМИ. Это вызвало шутки блогеров в стиле «Путин в очередной раз достиг дна», а некоторые из них назвали погружение «репетицией спецоперации по бегству из России».

Еще одну «протестную субботу» 10 августа глава государства провел в Крыму, на 10-летии проведения «патриотического» байк-шоу «Ночных волков». Он поблагодарил байкеров за сплочение «всех, кто с сердцем и душой относится к нашей Родине», похвалив, что «такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране и показывают им, как нужно относиться к России».