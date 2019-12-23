20 лет возле свалки: бездомный Александр не хочет в приют

В бане Митрягин следит за своей гигиеной - опять-таки, с помощью того, что находит на свалке. ФОТО: Sille Annuk

Кхе-кхе. Я больше не выношу этого и спрашиваю, как у него со здоровьем. Мигрень и псориаз замучили. Отсюда и шелушащаяся кожа. А так более-менее.

Что такое дом и где он?

Право на дом должно быть основным для каждого. Кто-то мог бы что-то сделать. Кто-то мог бы помочь. А я сама? К себе домой я бы его не взяла. Но мы же платим налоги

И делаем мы это для того, чтобы в обществе было равновесие. Думаю, всем лучше, если каждому лучше. С какого момента человек больше не заслуживает шанса? Цитируя одну старую телерекламу: «Крепость цепи определяет ее слабое звено». В то же время на лекциях по теории экономики все же говорили, что в обществе должен быть какой-то процент отверженных – в назидание другим. Чтобы старались больше.

Не знаю, было ли у Александра преступное прошлое. Но думаю, что, если у человека нет дома, у него больше мотивации стать преступником. То есть, чтобы обеспечить безопасность общества, получение социального жилья должно проходить проще, люди не должны ждать своей комнаты, живя на краю свалки по 15 и более лет. Да, есть своя ответственность человека. Я согласна, что эгоистично и мелочно ждать, что государство только и будет, что гарантировать, давать, исправлять. Человек должен сам прикладывать усилия. С другой стороны, в образовании и медицине мы солидарны. И если он из неблагополучной семьи из Кохтла-Ярве, виноват ли он в этом или он всего лишь плод своего общества? Все мы были детьми. Менталитет «каждый-за-себя» влечет за собой то, что нам приходится смотреть мимо. И это усугубляет проблему. И от этого хуже нам всем. Я рада, что в Эстонии слова «деревня бездомных» вызывают какую-то реакцию. Следовательно, это достаточно отклоняется от общественной нормы.

Мы начинаем собираться обратно. Я думаю о своей жизни. Утром ребенок ныл, что у зубной пасты не тот вкус. Господи, как же у меня все хорошо!

Заходящее солнце золотит поля, заросли и кучу металлолома на краю свалки. «Заходите еще!» кричит Александр нам вслед.