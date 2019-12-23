Составлен список событий, которые определили 2019 год в туризме

Эксперты издания назвали более десятка пунктов назначения по всему миру и происходившие там события, которые непременно стоит вспомнить еще раз в конце года, пишет Turizm. Открывают список итальянские деревушки, где в этом году была объявлена небывалая распродажа недвижимости. Сельские города от снежных Альп до солнечной Сицилии и Сардинии обратили на себя внимание всего мира, предложив любому желающему купить дом по выгодной цене. В частности, в сицилийском городе Самбука в 2019 году недвижимость продавалась за 1 евро. Такие предложения позволили крошечным городам с сокращающимся населением получить новых жителей и обеспечить реконструкцию, а иностранным гостям исполнить свои мечты о жизни в итальянской деревне.

В середине апреля 2019 года весь мир с ужасом наблюдал, как огонь пожирал деревянную крышу собора Парижской Богоматери в Париже. Это событие также стало одним из определяющих в туризме. Разрушение шедевра готической архитектуры, казалось, не оставило равнодушным ни одного человека на Земле. Власти Франции пообещали за 5 лет восстановить пострадавшую от огня мировую достопримечательность.

Неспокойной год выдался и в одном из самых посещаемых городов мира – Гонконге. Уже более 6 месяцев здесь продолжаются антиправительственные протесты. Многотысячные демонстрации по-настоящему напугали туристов, которые путешествовали не только в сам Гонконг, но и просто совершали транзитные рейсы.

Пристальное внимание индустрии туризма в 2019 году было приковано и к Амстердаму. Этот невероятно популярный международный туристический центр всеми силами теперь пытается… избавиться от туристов. Власти страны намерены переключить интерес гостей со столицы на малоизвестные районы Нидерландов. Кроме того, в городе хотят закрыть квартал красных фонарей и запретить доступ туристов в кофе-шопы.

Еще одно туристическое событие, к которому было приковано внимание в этом году — это получение разрешения на строительство собора Саграда Фамилия в Барселоне. Дело в том, что главная достопримечательность каталонской столицы на протяжении 137 лет не имела официального документа, разрешающего строительные работы. Власти города пообещали, что возведение собора закончится в 2026 году.