Уволенный из Министерства сельской жизни Иллар Леметти может стать новым старейшиной Виймси

Одним из потенциальных кандидатов на пост старейшины волости Виймси является Иллар Леметти, бывший канцлер Министерства сельской жизни, сообщает Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.
На вопрос, может ли Иллар Леметти стать новым старейшиной волости Виймси, председатель входящей в правящую коалицию фракции «Наш Виймси» в местном депутатском корпусе Мярт Вооглайд ответил, что это выяснится в январе.
На уточняющий вопрос, велись ли разговоры с Илларом Леметти о том, что он мог бы стать новым старейшиной, Вооглайд ответил так: «Скажем так, он определенно является достойным кандидатом на эту должность. Но он, конечно, не единственный, сейчас в списке есть и другие достойные люди».