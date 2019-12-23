Уволенный из Министерства сельской жизни Иллар Леметти может стать новым старейшиной Виймси

На вопрос, может ли Иллар Леметти стать новым старейшиной волости Виймси, председатель входящей в правящую коалицию фракции «Наш Виймси» в местном депутатском корпусе Мярт Вооглайд ответил, что это выяснится в январе.

На уточняющий вопрос, велись ли разговоры с Илларом Леметти о том, что он мог бы стать новым старейшиной, Вооглайд ответил так: «Скажем так, он определенно является достойным кандидатом на эту должность. Но он, конечно, не единственный, сейчас в списке есть и другие достойные люди».