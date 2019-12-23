Китай сделал щедрый рождественский подарок HKScan и Atria

Африканская чума свиней (АЧС) многие годы не давала жизни китайскому рынку свинины. По этой причине финские концерны HKScan и Atria, занимающиеся производством мясных изделий, поставляли много продукции на экспорт. Сегодня власти Китая сообщили, что с января будут снижены импортные сборы, что должно привести к росту экспорта со стороны финских концернов. Кроме свинины, импортные сборы будут снижены на авокадо, некоторые лекарства, а также изделия из дерева и бумаги.

Директор по развитию HKScan на китайском рынке Матти Хаккарайнен сообщил в начале декабря изданию Kauppalehti, что импорт не способен компенсировать ущерб, нанесенный африканской чумой свиней, в связи с которой численность свиней в стране снизилась на 40%, а цены в магазинах подскочили в три раза.

Хаккарайнен заявил, что снижение тарифов, скорее всего, обернется солидным ростом экспортной прибыли. По его словам, в прошлом году HKScan продал Китаю 3000 тонн свинины, а в этом году продажи были почти в два раза больше. В следующем году планируется реализовать 9000 тонн продукции.