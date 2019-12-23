Картина дня: деревня бездомных, заявление Ратаса о «Спутнике» и остановка строительства «Северного потока - 2»

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями понедельника.
Юри Ратас: мы не боимся «Спутника»
Премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия) подвел итоги года с Rus.Postimees. Глава кабмина рассказал, насколько большим вызовом для его правительства являются скандальные высказывания Марта Хельме (EKRE) и заявил, что конец сланцевой энергетики неминуем. Премьер также отметил, что Эстония не боится «Спутника». Читать далее...
Яна Тоом: не понимаю, что послужило триггером в ситуации со «Спутником»
Политика Таллинна в отношении журналистов Sputnik Эстония – это перенос отношения к России на агентство, а никаких оснований для резкого изменения поведения не было, считает депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом. Читать далее...
20 лет возле свалки: бездомный Александр не хочет в приют
В десяти километрах от Тарту находится свалка Аардлапалу, от которой ведет тропинка к деревне бездомных, пишет Tartu Postimees. «Может, они рецидивисты? Если с нами что-то случится, коллеги из редакции найдут нас, по крайней мере, по GPS в машине. Ну, если они захотят фотографий, а я ничего им не закачала», - говорит фотограф Силле Аннук. Мы фыркаем и чуть встревоженно пускаемся в путь, не известно же, кто и что нас там ждет. На всякий случай, у нас с собой собачий корм: когда я впервые попала туда несколько лет назад, навстречу из-за куч мусора с рычанием выбежала большая черная собака. Обнюхала меня и пошла своей дорогой, ничего не случилось. Читать далее...
Одинокие пожилые люди злоупотребляют услугами скорой помощи
В одном эстонском городке живет женщина, которая рано утром ходит в магазин. Бывает, что тяжелый мешок с покупками ей до дома не донести. Она вызывает скорую помощь, сотрудникам которой говорит, что у нее кружится голова и ей плохо. Медики осматривают ее и отвозят домой. В больницу ее никогда не отправляют. И так происходит из недели в неделю и из года в год, пишет Кадри Куульпак. Читать далее...
Масштабная утечка данных вынудила проверить миллионы документов
Анализ почти двух миллионов документов в инфосистеме школ показал, что сотни школ и детсадов публиковали конфиденциальную информацию, например, о здоровье детей. Толчок к такому масштабному анализу данных телепередаче «Радар» дало разоблачение годичной давности, согласно которому деликатные личные данные сотен детей были доступны в интернете для публичного просмотра, причем на протяжении многих лет. Читать далее...
Во время отпуска жители Эстонии совершают одну и ту же ошибку
В Эстонии более половины пользователей социальных сетей делятся своими фотографиями из путешествий и, к сожалению, делают они это уже во время путешествия - выяснилось из проведённого If Kindlustus исследования. Нет ничего плохого в том, чтобы делиться фотографиями из путешествий в социальных сетях, вопрос только в том, когда это делать. Поскольку приближаются длинные праздники и зимние путешествия, стоит обратить на это внимание. Читать далее...
«Война токов»: властелины электричества
Спродюсированная Мартином Скорсезе «экранизация» войны Томаса Эдисона и Николы Теслы как нельзя лучше показывает, куда движется Голливуд: фабрика грез перерабатывает в грезы даже то, что ими изначально не является. Читайте рецензию Николая Караева здесь.
Справедливый переход – куда и для кого?
При виде словосочетания «справедливый переход» у читателя может оправданно возникнуть много вопросов. Чей переход? От чего к чему? Как быстро? И в каком смысле – справедливый? По сути, рамки справедливого перехода означают, что в областях, ранее во многом полагавшихся на ископаемое топливо, для людей должен быть гарантирован достойный доход и благоприятные перспективы на будущее даже теперь, когда забота об окружающей среде становится приоритетом, пишет Мадис Вассер. Читать далее...
Полиция обратилась к водителям с важным напоминанием
Департамент полиции и погранохраны желает всем прекрасных и спокойных рождественских праздников и призывает быть внимательными к себе и другим. Подполковник полиции Тоомас Малва напоминает всем водителям, что в праздничные дни всем участникам дорожного движения следует учесть, что поездки могут занять больше времени. Читать далее...
Таллиннский общественный транспорт в праздничные дни
В Рождественские праздники таллиннский общественный транспорт работает по воскресному расписанию, а в новогоднюю ночь на нескольких автобусных, трамвайных и троллейбусных линиях запланированы ночные отправления. Читать далее...
Предприятием года в Нарве снова признан завод Fortaco Estonia
Жюри ежегодного конкурса «Нарвский предприниматель» во главе с мэром города назвало самые успешные предприятия города и отметило грамотами людей, внесших наибольший вклад в развитие предпринимательства в Нарве. Лучшим предприятием вновь назвали расширяющийся сейчас завод Fortaco Estonia. Читать далее...
Лучшие спортсмены Таллинна - Келли Сильдару и Хейки Наби
Таллиннская горуправа назвала лучших спортсменов 2019 года, которые определялись совместным голосованием болельщиков и жюри. Читать далее...
Проект Rail Baltica поддерживает 62 процента жителей Эстонии
Как показал свежий опрос, проведенный RAIT Faktum & Ariko, воплощение в жизнь проекта Rail Baltica поддерживает 62 процента населения Эстонии, 24% выступают против, а 14% не определились с выбором. Читать далее...
Американские санкции остановили строительство «Северного потока-2»
Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода «Северный поток - 2», отвела все суда из района строительства в Балтийском море. Группа судов, задействованная в строительстве, будет расформирована. Читать далее...