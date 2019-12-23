Картина дня: деревня бездомных, заявление Ратаса о «Спутнике» и остановка строительства «Северного потока - 2»

Юри Ратас: мы не боимся «Спутника»

Премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия) подвел итоги года с Rus.Postimees. Глава кабмина рассказал, насколько большим вызовом для его правительства являются скандальные высказывания Марта Хельме (EKRE) и заявил, что конец сланцевой энергетики неминуем. Премьер также отметил, что Эстония не боится «Спутника». Читать далее...

Яна Тоом: не понимаю, что послужило триггером в ситуации со «Спутником»

Политика Таллинна в отношении журналистов Sputnik Эстония – это перенос отношения к России на агентство, а никаких оснований для резкого изменения поведения не было, считает депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом. Читать далее...

20 лет возле свалки: бездомный Александр не хочет в приют

В десяти километрах от Тарту находится свалка Аардлапалу, от которой ведет тропинка к деревне бездомных, пишет Tartu Postimees. «Может, они рецидивисты? Если с нами что-то случится, коллеги из редакции найдут нас, по крайней мере, по GPS в машине. Ну, если они захотят фотографий, а я ничего им не закачала», - говорит фотограф Силле Аннук. Мы фыркаем и чуть встревоженно пускаемся в путь, не известно же, кто и что нас там ждет. На всякий случай, у нас с собой собачий корм: когда я впервые попала туда несколько лет назад, навстречу из-за куч мусора с рычанием выбежала большая черная собака. Обнюхала меня и пошла своей дорогой, ничего не случилось. Читать далее...

Одинокие пожилые люди злоупотребляют услугами скорой помощи

В одном эстонском городке живет женщина, которая рано утром ходит в магазин. Бывает, что тяжелый мешок с покупками ей до дома не донести. Она вызывает скорую помощь, сотрудникам которой говорит, что у нее кружится голова и ей плохо. Медики осматривают ее и отвозят домой. В больницу ее никогда не отправляют. И так происходит из недели в неделю и из года в год, пишет Кадри Куульпак. Читать далее...

Масштабная утечка данных вынудила проверить миллионы документов

Анализ почти двух миллионов документов в инфосистеме школ показал, что сотни школ и детсадов публиковали конфиденциальную информацию, например, о здоровье детей. Толчок к такому масштабному анализу данных телепередаче «Радар» дало разоблачение годичной давности, согласно которому деликатные личные данные сотен детей были доступны в интернете для публичного просмотра, причем на протяжении многих лет. Читать далее...

Во время отпуска жители Эстонии совершают одну и ту же ошибку