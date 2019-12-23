Видео: смотрите, как будет выглядеть развязка Вяо

Весной 2020 года планируют начать работы по перестройке перекрестка Вяо на Петербургском шоссе на границе Таллинна, а к концу 2021 года на его месте будет построена многоуровневая транспортная развязка.
В понедельник, 23 декабря, Департамент шоссейных дорог объявил тендер на строительство транспортной развязки. Предположительная стоимость работ – 20 млн евро, из которых 85% финансируется из Европейского фонда сплочения, пишет Rus.ERR.
Развязка Вяо, или перекресток Петербургского шоссе, Таллиннской окружной дороги и продолжения Лаагна теэ – дороги Раху теэ, по мнению департамента, является важнейшим транспортным узлом в Эстонии, который помимо плохого технического состояния исчерпал пропускную способность.
Перестройка перекрестка начнется в апреле следующего года и продлится примерно полтора года.