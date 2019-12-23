Пн, 23.12.2019
Тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства. Март Хельме

Видео: смотрите, как будет выглядеть развязка Вяо

Будущая развязка Вяо.

ФОТО: tallinnlv.ee

Весной 2020 года планируют начать работы по перестройке перекрестка Вяо на Петербургском шоссе на границе Таллинна, а к концу 2021 года на его месте будет построена многоуровневая транспортная развязка.

В понедельник, 23 декабря, Департамент шоссейных дорог объявил тендер на строительство транспортной развязки. Предположительная стоимость работ – 20 млн евро, из которых 85% финансируется из Европейского фонда сплочения, пишет Rus.ERR.

Развязка Вяо, или перекресток Петербургского шоссе, Таллиннской окружной дороги и продолжения Лаагна теэ – дороги Раху теэ, по мнению департамента, является важнейшим транспортным узлом в Эстонии, который помимо плохого технического состояния исчерпал пропускную способность.

Перестройка перекрестка начнется в апреле следующего года и продлится примерно полтора года.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ