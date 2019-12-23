Пн, 23.12.2019
Тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства. Март Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Разыскивается 15-летний Денис, который не вернулся в спецшколу

Разыскивается 15-летний Денис, который не вернулся в спецшколу

Денис.

ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летнего Дениса, который в начале декабря не вернулся в спецшколу в Тартумаа.

Предположительно, подросток может находиться в Таллинне или Маарду, но не исключены и другие города. Ранее он неоднократно нарушал школьный порядок и самовольно покидал учебное заведение.

Рост Дениса составляет 160 см, он может быть одет в светло-серую куртку, черные джинсы и черные кроссовки. Зачастую мальчик ходит в капюшоне.

Всех, кто располагает информацией о месторасположении Дениса, просят сообщать об этом в полицию по телефону 53007283 или короткому номеру 112.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ