Разыскивается 15-летний Денис, который не вернулся в спецшколу

Предположительно, подросток может находиться в Таллинне или Маарду, но не исключены и другие города. Ранее он неоднократно нарушал школьный порядок и самовольно покидал учебное заведение.

Рост Дениса составляет 160 см, он может быть одет в светло-серую куртку, черные джинсы и черные кроссовки. Зачастую мальчик ходит в капюшоне.