Жители Ласнамяэ выступили против открытия Lidl: суд встал на сторону магазина

26 июня Таллиннская горуправа утвердила детальную планировку участков по адресу ул. Раадику, 11 и 11a, в соответствии с которой на участках планируется построить магазин с парковкой и инфраструктурой.

Жители окрестных домов (в общей сложности шестеро жалобщиков) оспорили это решение и в том числе отметили, что строительство магазина увеличит нагрузку на движение, приведет к исчезновению парковочных мест и повысит уровень шума и загрязнения воздуха в районе.

Суд отметил, что маловероятно, что в магазин станут приезжать со всего города, особенно с учетом того, что магазины того же рода планируется открыть и в других районах, в том числе на расстоянии двух километров, в жилом районе Тяхесаю.

В то же время город не может ограничить передвижение людей между районами. Транзитное движение, скорее всего, проходит не по улице жалобщиков, а мимо нее. Кроме того, административный договор предусматривает достаточные гарантии для того, чтобы застройщик на самом деле построил новые перекресток, велосипедную дорожку и сопутствующие объекты, отметил суд.

Суд также пояснил, что одна детальная планировка не может решить проблемы с чрезмерным количеством автомобилей и нехваткой парковок во всем районе. Эти проблемы связаны с ростом числа жителей в районе, а не посещением магазинов. Расположенная на участке парковка была закрыта еще до утверждения детальной планировки, у жалобщиков нет оснований требовать, чтобы частное лицо разрешало им парковаться на его территории. Жалобщикам следует решить проблемы нехватки парковочных мест на территории своего дома, в сотрудничестве с квартирными товариществами и местным самоуправлением.

Согласно детальной планировке, не должны нарушаться действующие нормы уровня шума и загрязнения воздуха. При необходимости застройщик должен использовать дополнительные меры, чтобы не нормы уровня шума не превышались. Местное самоуправление также должно следить за соблюдением норм, а соседи могут требовать проведения надзора.

По оценке суда, решение детальной планировки соответствует генеральной планировке, поэтому нет и необходимости рассматривать вариант стратегической оценки экологического воздействия.

Кроме того, жильцы соседних домов были в достаточной мере вовлечены в процесс, в том числе каждого жильца проинформировали письменно. Планировка публично экспонировалась и за это время не поступило ни одного предложения.