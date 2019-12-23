По личным причинам прокурор отказался от ведения дела об отмывании денег в Danske

Ведущий расследование по делу о возможном отмывании денег в банке Danske прокурор Марек Вахинг уходит в отцовский отпуск. Расследование продолжит другой прокурор, пишет Postimees.
Начиная с 13 января Вахинг уходит в отпуск на полгода. «В передаче уголовного дела другому прокурору нет ничего необычного. Перейдет ли расследование Марека Вахинга одному прокурору или его разделят между несколькими, станет известно в ближайшее время. Но я точно могу сказать, что все расследования продолжаются и смена прокурора не влияет на перспективу расследования», – сказал ведущий госпрокурор Таави Перн.
По последним данным, в возбужденном деле об отмывании денег подозрение предъявлено на данным момент одиннадцати людям. Также одному человеку предъявлено подозрение в пособничестве получения взятки.