По личным причинам прокурор отказался от ведения дела об отмывании денег в Danske

Начиная с 13 января Вахинг уходит в отпуск на полгода. «В передаче уголовного дела другому прокурору нет ничего необычного. Перейдет ли расследование Марека Вахинга одному прокурору или его разделят между несколькими, станет известно в ближайшее время. Но я точно могу сказать, что все расследования продолжаются и смена прокурора не влияет на перспективу расследования», – сказал ведущий госпрокурор Таави Перн.