Пн, 23.12.2019
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  • По личным причинам прокурор отказался от ведения дела об отмывании денег в Danske

По личным причинам прокурор отказался от ведения дела об отмывании денег в Danske

Марек Вахинг

ФОТО: TAIRO LUTTER / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Ведущий расследование по делу о возможном отмывании денег в банке Danske прокурор Марек Вахинг уходит в отцовский отпуск. Расследование продолжит другой прокурор, пишет Postimees.

Начиная с 13 января Вахинг уходит в отпуск на полгода. «В передаче уголовного дела другому прокурору нет ничего необычного. Перейдет ли расследование Марека Вахинга одному прокурору или его разделят между несколькими, станет известно в ближайшее время. Но я точно могу сказать, что все расследования продолжаются и смена прокурора не влияет на перспективу расследования», – сказал ведущий госпрокурор Таави Перн.

По последним данным, в возбужденном деле об отмывании денег подозрение предъявлено на данным момент одиннадцати людям. Также одному человеку предъявлено подозрение в пособничестве получения взятки.

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