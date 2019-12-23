Викторина «Антарктики 200»: кого успешно продавали в качестве единорога?

Эстонский клуб полярников объединяет людей науки, режиссеров, писателей, юристов и всех тех, кто так или иначе внес свой вклад в полярную сферу и принял участие в экспедициях и исследовательских экспедициях. Президентом клуба сейчас является Андрес Таранд.