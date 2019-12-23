Викторина «Антарктики 200»: кого успешно продавали в качестве единорога?

Автор сегодняшней викторины «Антарктики 200» - исследователь истории мореплавания и полярной истории Катрин Савомяги. Катрин работала на разных должностях в Эстонском морском музее, в полярной сфере она работает с 1984 года, занимая должность секретаря и исполнительного директора Эстонского клуба полярников.
Эстонский клуб полярников объединяет людей науки, режиссеров, писателей, юристов и всех тех, кто так или иначе внес свой вклад в полярную сферу и принял участие в экспедициях и исследовательских экспедициях. Президентом клуба сейчас является Андрес Таранд.
Испытайте свои знания об истории и природе Антарктиды, ответив на вопросы Катрин Савомяги.