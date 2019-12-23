Началась благотворительная акция «Поможем ветеранам!»

Сбор средств в этот раз проводится с целью компенсации стоимости лекарств и оказания материальной помощи ветеранам, размер пенсии которых не превышает 480 евро. По необходимости приобретаются также ортопедические средства по медицинским показаниям, слуховые аппараты, гигиенические принадлежности.

На учете в Таллиннском обществе участников второй мировой войны осталось 287 человек - реальные участники боевых действий и 60 тружеников тыла. Из них материальная поддержка оказывается 173 ветеранам, которые получают эстонскую пенсию. Средний возраст ветеранов - 95 лет. В домах по уходу находятся восемь ветеранов, 28 человек прикованы к постели. Не выходят из дома 217 ветеранов.

С 2008 года акция «Поможем ветеранам!» традиционно проходит два раза в год без посредников и с обязательным отчетом о поступающих средствах. Собранные деньги направляются на приобретение вспомогательных средств (слуховые аппараты, ходунки и т.п.) и компенсацию стоимости лекарств. За всю многолетнюю историю благотворительной акции «Поможем ветеранам!» отзывчивые люди перечислили Таллиннскому обществу участников Второй мировой войны 107545 евро. Ветераны сердечно благодарят за оказанную помощь.

С 9 апреля по 13.05.2019 года в рамках акции «Поможем ветеранам!» на счёт Таллиннского общества участников Второй Мировой войны поступила рекордная за все 11 лет существования акции сумма - 17526 евро, в том числе 9 мая 4536,0 евро, 10 мая 3686 евро.

В связи с тем, что в настоящее время нуждающихся в слуховых аппаратах практически нет, правление организации решило компенсировать ветеранам войны затраты на приобретение лекарств. Жизнь показала, что на лекарства уходят большие суммы, ветераны не в состоянии их преодолеть. Правление решило обратить полученные 17526 евро в материальную помощь ветеранам на покупку лекарств в сумме 150 евро (прожиточный минимум) на человека в год. Таким образом в 2019 году на материальную помощь могут рассчитывать 110 ветеранов. На 19 декабря 2019 года материальную помощь уже получило 88 человек на общую сумму 13200 евро. Выдача материальной помощи продолжается. На остальные 1026 евро оказывается компенсация за оплату необходимых предметов по уходу на дому: на 1 октября истрачено 295.38 + 480 евро, оплачен счёт за пребывание в доме по уходу, итого истрачено 775,38.

Поддержать Таллиннское общество участников Второй мировой войны можно пожертвованием любого размера. Получатель: II-MSOTÜ, Swedbank, EE192200221026787908, в пояснении указать annetus (пожертвование). Пожертвования принимаются круглогодично, а не только в рамках проводимых дважды в год акций.

Данные для налоговой декларации: регистр. номер организации: 80215097, MTÜ Tallinna teise maailmasõja osalejate ühendus. При желании зарегистрировать пожертвование необходимо указать личный номер (isikukood).

Желающие предложить организации помощь или получить подробный отчет о расходовании средств могут связаться с руководством организации. Контактные данные организации: Центр русской культуры, бульвар Мере, 5, 2-й этаж, к. 207. Тел.: 644 9445 (с 10:00 до 13:30). Банковские реквизиты можно найти и на сайте: www.veteraan.ee.