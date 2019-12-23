Пользователи iPhone X начали жаловаться на сокращение времени работы батареи

Деградация аккумулятора смартфона в процессе эксплуатации, приводящая к уменьшению его емкости, неизбежна. Но в некоторых случаях складывается впечатление, что производителя не устраивает естественный темп старения.
На форумах поддержки Apple и сайте Reddit недавно стали появляться жалобы пользователей смартфонов iPhone X, обнаруживших, что время работы этих устройств на одной зарядке упало до такой степени, что вызывает мысли о необходимости замены батареи, пишет Ixbt.com. По словам одного из недовольных клиентов, его iPhone X отключается, когда в батарее остается 20% заряда.
В Apple в ответ напомнили, что обычная батарея рассчитана на сохранение до 80% своей первоначальной емкости при 500 полных циклах зарядки при работе в нормальных условиях. Годовая гарантия включает в себя гарантийное обслуживание неисправного аккумулятора. Если срок гарантии истек, Apple предлагает обслуживание аккумулятора за плату.
Так что покупатели устройства стоимостью порядка 1000 евро должны быть готовы к тому, что по истечению гарантийного срока батарею придется менять за свой счет. И произойдет это, судя по жалобам пользователей, менее чем через два года после покупки.