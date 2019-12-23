Легендарная Ким Клейстерс возвращается в большой теннис

Бывшая первая ракетка мира бельгийская теннисистка Ким Клейстерс объявила в своем микроблоге в Twitter, что возобновит карьеру и выступит на турнирах в Чарльстоне, Индиан-Уэллсе и Монтеррее.
Клейстерс, в активе которой четыре титула на турнирах Большого шлема и 41 выигранный турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), завершила спортивную карьеру в 2012 году. В сентябре 36-летняя бельгийка сообщила, что в 2020 году возобновит карьеру.
Первым после возобновления турниром для Клейстерс станет турнир в Монтеррее, который пройдет 2-8 марта. Затем бельгийка выступит на турнирах в Индиан-Уэллсе (11-22 марта) и Чарльстоне (4-12 апреля).
В 2017 году Клейстерс была включена в Международный зал теннисной славы. Бельгийка за карьеру трижды выигрывала Открытый чемпионат США (в 2005, 2009 и 2010 годах), один раз выиграла Открытый чемпионат Австралии (2011) и три раза побеждала на итоговом турнире WTA (в 2002, 2003 и 2010 годах).