Легендарная Ким Клейстерс возвращается в большой теннис

Клейстерс, в активе которой четыре титула на турнирах Большого шлема и 41 выигранный турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), завершила спортивную карьеру в 2012 году. В сентябре 36-летняя бельгийка сообщила, что в 2020 году возобновит карьеру.

Первым после возобновления турниром для Клейстерс станет турнир в Монтеррее, который пройдет 2-8 марта. Затем бельгийка выступит на турнирах в Индиан-Уэллсе (11-22 марта) и Чарльстоне (4-12 апреля).