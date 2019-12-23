Что происходит? Эстонский интернет-магазин оставил клиентов без денег и товара

В своих жалобах люди отмечали, что магазин охотно принимал заказы и деньги, но за этим следовала продолжительная тишина. Так, один из клиентов купил в сентябре этого года товара на 98 евро, но по сей день так и не получил свой заказ.

Другой потребитель перевел на банковский счет магазина 76 евро за три товара. Клиент неоднократно писал продавцу письма, чтобы узнать сроки поставки товара, но ответа так и не получил. По состоянию на сегодняшний день клиент не получил ни товара, ни денег.

В оставшихся двух случаях ситуация похожая: люди заплатили деньги, но товар не получили.

Комиссия направила в магазин запрос, но ответа так и не последовало. По этой причине комиссия по всем обращениям приняла решение в пользу потребителей.