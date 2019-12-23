Пн, 23.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим
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  • Что происходит? Эстонский интернет-магазин оставил клиентов без денег и товара

Что происходит? Эстонский интернет-магазин оставил клиентов без денег и товара

Компьютер. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

В Комиссию по рассмотрению потребительских жалоб поступило четыре заявления от клиентов интернет-магазина под названием ledkaup.ee (Led Star OÜ). Оставшиеся без товара и денег люди хотели призвать продавца к ответственности.

В своих жалобах люди отмечали, что магазин охотно принимал заказы и деньги, но за этим следовала продолжительная тишина. Так, один из клиентов купил в сентябре этого года товара на 98 евро, но по сей день так и не получил свой заказ.

Другой потребитель перевел на банковский счет магазина 76 евро за три товара. Клиент неоднократно писал продавцу письма, чтобы узнать сроки поставки товара, но ответа так и не получил. По состоянию на сегодняшний день клиент не получил ни товара, ни денег.

В оставшихся двух случаях ситуация похожая: люди заплатили деньги, но товар не получили.

Комиссия направила в магазин запрос, но ответа так и не последовало. По этой причине комиссия по всем обращениям приняла решение в пользу потребителей.

Начиная с лета магазин Ledkaup.ee находится в черном списке Департамента защиты прав потребителей и технадзора, поскольку он оставил клиентов без товара и без денег.

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