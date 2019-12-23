США выделят странам Балтии 175 млн долларов из оборонного бюджета

В следующем году США выделят на развитие военного сотрудничества с Эстонией, Латвией и Литвой 125 млн долларов, кроме того, впервые в истории в бюджете Пентагона появится отдельный раздел по поддержке развития противовоздушной обороны Балтийских стран, передало Министерство обороны. Ее размер составит 50 млн долларов.

По словам министра обороны Юри Луйка, укрепление сдерживающей и оборонной позиции в Балтийских странах, в том числе в воздушном пространстве и по вопросам противовоздушной обороны, является важным для НАТО в целом и США в частности. «Этим законопроектом наш союзник четко подтверждает свою приверженность коллективной обороне на восточном фланге Европы», - сказал Луйк.

По словам Луйка, поддержка Балтийским странам в переходе с контролирования воздушного пространства на противовоздушную оборону со стороны США крайне важна. «Для перехода с контролирования воздушного пространства на противовоздушную оборону необходимо единогласное решение всех союзников, но позиция США и их практическая поддержка обладают большим весом. Мы крайне высоко ценим поддержку США развитию обороны нашего региона», - отметил Луйк.

Законопроект также содержит раздел о солидарности, который подтверждает приверженность США Балтийскому региону и ставит для Пентагона задачу провести анализ помощи в области обороны.

Противовоздушная обороны многостороннее контролирования воздушного пространства и включает систему предварительных предупреждений, мониторинг, системы вооружения противовоздушной обороны и персонал, способный проводить операции по противовоздушной обороне, которые не позволяет проводить действующая система.