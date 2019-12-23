В Минске изъята крупнейшая партия героина за всю историю Белоруссии
Самую крупную партию героина в истории Белоруссии, почти 550 кг, изъяли сотрудники МВД республики во время задержания преступной группировки в Минске.
Об этом сообщила в понедельник официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
«В конце ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Минске сотрудники МВД при силовой поддержке спецподразделения «Алмаз» задержали троих мужчин и одну женщину – граждан одной из Средиземноморских стран. В стене арендуемого иностранцами складского помещения в Заводском районе столицы был оборудован тайник», – сказала Чемоданова.
В тайнике оперативники обнаружили и изъяли партию героина весом почти 550 кг.
«Это самая крупная партия сильнодействующего наркотика, изъятая за всю историю нашей страны», – подчеркнула представитель МВД Белоруссии.
По данным МВД, преступная группировка организовала в Белоруссии перевалочный пункт для поставок героина из Афганистана в страны Евросоюза.