Пн, 23.12.2019
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В Минске изъята крупнейшая партия героина за всю историю Белоруссии
Полтонны героина должно было в итоге попасть в страны ЕС

Süstal heroiiniga. Foto on illustratiivne.

ФОТО: SWNS.com / Scanpix

Самую крупную партию героина в истории Белоруссии, почти 550 кг, изъяли сотрудники МВД республики во время задержания преступной группировки в Минске.

Об этом сообщила в понедельник официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.

«В конце ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Минске сотрудники МВД при силовой поддержке спецподразделения «Алмаз» задержали троих мужчин и одну женщину – граждан одной из Средиземноморских стран. В стене арендуемого иностранцами складского помещения в Заводском районе столицы был оборудован тайник», – сказала Чемоданова.

В тайнике оперативники обнаружили и изъяли партию героина весом почти 550 кг.

«Это самая крупная партия сильнодействующего наркотика, изъятая за всю историю нашей страны», – подчеркнула представитель МВД Белоруссии.

По данным МВД, преступная группировка организовала в Белоруссии перевалочный пункт для поставок героина из Афганистана в страны Евросоюза.

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