Ответственный издатель Postimees Мерили Никколо покидает должность

По словам председателя правления Postimees Grupp Андруса Раудсалу, отставка состоится по соглашению сторон и вызвана расхождениями в видении будущих стратегий развития между членами правления. «Журналистский бизнес сейчас переживает серьезные изменения. Для того, чтобы удержаться на долгий период, все мы в руководстве должны поддерживать одинаковое видение будущего», - пояснил Раудсалу.

Никколо 17 лет проработала в предприятиях Postimees Grupp, она в том числе была главным редактором Järva Teataja и Pärnu Postimees. В последние годы Никколо руководила редакцией Postimees в качестве ответственного издателя и директора по новостным медиа. Postimees Grupp высоко ценит ее вклад в предприятие и желает ей успехов в будущем.