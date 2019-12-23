Стала известна дальнейшая судьба дежурных аптек в Таллинне

Власти Таллинна и компания Pharma Group, работающая под брендом Südameapteek, заключили новый договор, по которому предприятие продолжит оказывать городу услугу дежурной аптеки, пишет Rus.ERR.
Согласно соглашению, в период с 5 января 2020 по 4 января 2022 года предприятие гарантирует работу двух дежурных аптек каждый день с 20.00 до 8.00. В государственные праздники дежурные аптеки должны быть открыты круглосуточно.
Одна из дежурных аптек продолжит работу в Ласнамяэ по адресу Викерлазе, 19, вторая - в центре Таллинна по адресу Тынисмяги, 5.
За оказание данной услуги в 2020 году Таллинн заплатит фирме 58 032 евро.