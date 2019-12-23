Пн, 23.12.2019
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Стала известна дальнейшая судьба дежурных аптек в Таллинне

Дежурная аптека на улице Викерлазе.

ФОТО: Südameapteek

Власти Таллинна и компания Pharma Group, работающая под брендом Südameapteek, заключили новый договор, по которому предприятие продолжит оказывать городу услугу дежурной аптеки, пишет Rus.ERR.

Согласно соглашению, в период с 5 января 2020 по 4 января 2022 года предприятие гарантирует работу двух дежурных аптек каждый день с 20.00 до 8.00. В государственные праздники дежурные аптеки должны быть открыты круглосуточно.

Одна из дежурных аптек продолжит работу в Ласнамяэ по адресу Викерлазе, 19, вторая - в центре Таллинна по адресу Тынисмяги, 5.

За оказание данной услуги в 2020 году Таллинн заплатит фирме 58 032 евро.

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