В праздники в Таллинне будут ходить рождественский трамвай и троллейбус

Праздничный трамвай, в котором горожан встретит Дед Мороз, 24 декабря стартует в 11 часов из Тонди и направится в Кадриорг, оттуда в 11.20 - в Копли, а в 11.55 возьмет курс на Тонди. 25 декабря маршрут будет сложнее: в 11 часов трамвай отправится из Тонди в Кадриорг, в 11.20 - из Кадриорга в Копли, оттуда в 11.55 - в аэропорт, откуда в 12.40 возьмет курс на Тонди.

Праздничный троллейбус отправится в путь 24 и 25 декабря в 11 часов от остановки Каубамая и направится в Мустамяэ, в 11.45 отправится в обратный путь, повторит поездку в 12.20 от остановки Каубамая в Мустамяэ, в 13.00 начнет путь к Каубамая, затем в 13.30 начнет новый маршрут до депо – то есть до остановки Лилле. Пассажиров ожидают сюрпризы.