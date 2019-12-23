«Запрещено вводить людей в заблуждение»: сайт Booking.com поставили на место

Европейская комиссия выдвинула популярному сайту требования, которые призваны покончить с манипуляциями. Прежде всего это касается искажения сроков бронирования отелей и показа несуществующих скидочных предложений, сообщает Turizm.

Не позднее 16 июня 2020 года Booking.com должен внести в свою работу около десятка изменений. Во-первых, платформа будет обращать внимание потребителей на то, что любое утверждение о последнем доступном гостиничном номере относится только к предложению на Booking.com. Во-вторых, сервис обязан исключить случаи, когда предложение, якобы, ограничено по времени, а на самом деле та же цена остается доступной еще какое-то время. В числе других требований — необходимость указывать, как ранжируются результаты поиска отелей, и зависит ли место в топе от платежей, которые делают отели Booking.

Кроме того, Booking.com обязали оповещать пользователей о случаях, когда сравнение цен на сайте приведено некорректно, например, берутся разные даты, а также не представлять это сравнение как скидку. Платформа должна будет четко отображать общую цену, которую потребители должны заплатить, включая все рассчитываемые заранее неизбежные расходы, сборы и налоги. И еще одно обязательство сервиса бронирования — указывать, кем предоставлено жилье: частным лицом или компанией.

В Еврокомиссии отметили, что переговоры с Booking.com велись в течение года. После этого руководство сервиса приняло обязательства для приведения сайта в соответствие с законодательством ЕС о защите потребителей. Как отметил комиссар по вопросам юстиции и потребителей Дидье Рейндерс, после того, как новые изменения будут полностью реализованы, потребители смогут правильно анализировать и сравнивать предложения, а площадка Booking.com лишится возможности манипулировать рейтингом отелей, отжимать оплату и завлекать несуществующими скидками.