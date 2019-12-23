Пн, 23.12.2019
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  • Департамент полиции и погранохраны купит вездеход более чем за 800 000 евро
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Департамент полиции и погранохраны купит вездеход более чем за 800 000 евро

Вездеход иллюстративный.

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Департамент полиции и погранохраны (PPA) объявил тендер на закупку вездехода на воздушной подушке за 810 000 евро, предложения принимаются до 20 января, сообщила в понедельник BNS пресс-служба департамента.

В предложениях будут оцениваться стоимость, гарантии на корпус и главный двигатель.

В прошлом году Департамент полиции и погранохраны планировал купить вездеход за полмиллиона евро для поисково-спасательной службы и патрулирования. Предложение по тендеру тогда поступило от одной компании - Griffon Hoverwork Ltd, однако тендер завершился без заключения договора.

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