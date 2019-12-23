Департамент полиции и погранохраны купит вездеход более чем за 800 000 евро

Департамент полиции и погранохраны (PPA) объявил тендер на закупку вездехода на воздушной подушке за 810 000 евро, предложения принимаются до 20 января, сообщила в понедельник BNS пресс-служба департамента.
В предложениях будут оцениваться стоимость, гарантии на корпус и главный двигатель.
В прошлом году Департамент полиции и погранохраны планировал купить вездеход за полмиллиона евро для поисково-спасательной службы и патрулирования. Предложение по тендеру тогда поступило от одной компании - Griffon Hoverwork Ltd, однако тендер завершился без заключения договора.