Вандалы облюбовали Штромку: власти подумывают об увеличении числа камер наблюдения

На выходных по Штромке вновь прокатилась волна вандализма: с установленной в приморском парке елки сорвали украшения и сломали несколько нижних веток, пишет Rus.ERR.
Также вандалы сломали мусорный ящик и разбросали скамейки в прилегающем к Штромке лесопарке Мереметса. В понедельник повреждения были устранены, сообщила пресс-служба управы Пыхья-Таллинна.
Районные власти проинформировали об очередном инциденте полицию и попросили усилить патрулирование.
Также районная управа взвешивает возможность увеличить количество видеокамер на Штромке.