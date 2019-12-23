Пн, 23.12.2019
Тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства. Март Хельме
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  • Вандалы облюбовали Штромку: власти подумывают об увеличении числа камер наблюдения

Вандалы облюбовали Штромку: власти подумывают об увеличении числа камер наблюдения

Камера наблюдения. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

На выходных по Штромке вновь прокатилась волна вандализма: с установленной в приморском парке елки сорвали украшения и сломали несколько нижних веток, пишет Rus.ERR.

Также вандалы сломали мусорный ящик и разбросали скамейки в прилегающем к Штромке лесопарке Мереметса. В понедельник повреждения были устранены, сообщила пресс-служба управы Пыхья-Таллинна.

Районные власти проинформировали об очередном инциденте полицию и попросили усилить патрулирование.

Также районная управа взвешивает возможность увеличить количество видеокамер на Штромке.

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