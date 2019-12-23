Время помогать: почему Эстония плетется среди отстающих?

Христианство как некий кодекс моральных устоев и принципов включает в себя заботу о ближнем и о тех, кому в жизни повезло меньше. Хочется надеяться, что Эстония верна этим принципам, в результате чего ожидаешь, что в плане благотворительности и фирмы, и люди будут довольно активны. К моему удивлению, наткнулся на статистику от международной организации (Charities Aid Foundation), у которой есть интересный рейтинг, составленный в сотрудничестве с международно-признанным Gallup International: в каких странах люди больше всего занимаются благотворительностью.

Индекс составлен на основании опроса, в котором всего лишь три вопроса “что из следующего вы делали в прошедшем месяце? а) помогли незнакомому, которому была нужна помощь? б) дали денег на благотворительность? в) сделали вклад в деятельность какой-нибудь благотворительной организации в качестве волонтера?

Результат за 2019 год: Эстония на 95-м месте (109-е место в 2018)! Любопытно отметить, что, судя по результатам рейтинга, дело не в том, богатая страна/экономика или нет. Зажиточная в глазах эстонцев Финляндия - на 25-м месте (Швеция - 29-я), но Шри-Ланка - на 9-м. Дело даже не в том, что некому помогать – буквально на днях Департамент статистики объявил, что в 2018-м 21,7% жителей Эстонии проживали в относительной бедности и 2,4% – в абсолютной бедности. И это в условиях, когда эстонская экономика в целом росла, а вместе с ней росли и наши доходы: средняя заработная плата в Эстонии увеличилась в 2019-м более чем на 8%.

Мне кажется, дело, скорее всего, в менталитете людей в целом и, в частности, предпринимателей. Вопрос также в том, сколько солидарности в обществе. Считаем ли мы, что можно и нужно помочь всем тем, кому в жизни повезло меньше или у нас дарвинистский подход – пусть выживет сильнейший. У многих именно он и присутствует - некий капиталистический взгляд на жизнь разлива XIX века: «Кто не работает, тот не ест и (видимо) должен жить плохо!». И вот таким успешным «дарвинистам» как-то не приходит в голову, что чаще всего, большинство нуждающихся сами не виноваты в своих неудачах: врожденная или неожиданная болезнь, внезапный инцидент в жизни, неудачное стечение обстоятельств и т.д., и т.п.

В этой системе этого координат многие из нас закрылись в своем маленьком уютном мирке: из комфортабельного дома, комфортабельной машины, комфортабельного офиса и (как страус в песке) в лучших традициях Латинской Америки стараются не замечать и не думать о том, как много кому нужно и можно помочь. Ситуация меняется, и меняется в лучшую сторону и каждый год мы видим замечательные и нарастающе успешные инициативы: к примеру - Эстонский продуктовый банк. Но я не замечаю пока в этом поступательном движении значимого вклада бизнеса и предпринимателей. Не вижу ролевые модели, будь то компании или их лидеры, которые показывают своими делами, что в мире бизнеса есть что-то большее, нежели просто преуспеть и разбогатеть.

Скоро Рождество и новогодние праздники. Давайте поможем кому-нибудь, подарим радость, сделаем и кому-то и себе приятно. Не ради того, чтобы подняться в рейтинге, а потому что приятно жить в стране, где всем хорошо.