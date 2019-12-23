График ⟩ Зарплата ИТ-специалистов быстро растет, но каждый пятый все равно уходит

В госучреждениях, которые были проверены Госконтролем, зарплата ИТ-работников выросла на 7,4% в 2017 году, в прошлом – на 4,9%, а в первой половине этого года даже на 14,5%. Несмотря на такой стремительный рост зарплат, в учреждениях по-прежнему наблюдается нехватка специалистов, в ИТ-центрах в этом году насчитывается 142 вакантных места, то есть 10,4% от всей рабочей силы.

Текучесть ИТ-кадров в прошлом году составила 18,5%, то есть место работы сменил каждый пятый сотрудник, проблема варьируется в зависимости от учреждения.

В ходе интервью в рамках обзора Госконтроля, большинство министерств и учреждений подтвердили, что текучесть кадров в ИТ-секторе большая. «Она больше, чем в сферах государственных и административных услуг, чей показатель текучести кадров – 13,4%. В ходе интервью выяснилось, что есть несколько вакантных должностей, для которых тяжело найти специалистов. Больше всего нужны разработчики, системные администраторы, менеджеры проектов, ИТ-архитекторы, специалисты по защите информации и поддержке пользователей», – значится в отчете Госконтроля.

Причин текучести кадров несколько. Самой большой является то, что в частном секторе зарплаты ИТ-работников выше. Повлияли на персонал и реформы: объединения нескольких госучреждений, смена руководителей и ИТ-аутсорсинг. Также одной из причин называют то, что кандидаты просто не подходят на вакантные должности. Учреждения в свою очередь сказали, что большинство из них вкладывают средства в улучшение условий труда.