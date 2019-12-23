Пн, 23.12.2019
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Глава Boeing Деннис Мюленбург ушел в отставку

Дэвид Мюленбург работал в Boeing с 1985 года.

ФОТО: JIM YOUNG / REUTERS

Нынешний CEO компании Boeing Деннис Мюленбург покидает свой пост и совет директоров.

Американская Boeing Co. объявила, что с 13 января 2020 года главным исполнительным директором станет нынешний глава совета директоров компании Дэвид Кэлхун. При этом он останется в составе совета, сообщается в пресс-релизе компании, которая является одним из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники.

Главный финансовый директор компании Грег Смит будет временно исполнять обязанности гендиректора в течение переходного периода.

«Совет директоров решил, что смена руководства необходима для восстановления уверенности в том, что компания движется вперед, поскольку она работает над улучшением отношений с регулирующими органами, клиентами и всеми другими заинтересованными сторонами», –говорится в сообщении.

В 2019 году Boeing столкнулась с трудностями из-за двух катастроф самолетов 737 MAX. После них полеты и поставки воздушных судов этой модели были приостановлены по всему миру. В декабре Boeing объявила о временном прекращении выпуска 737 MAX.

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