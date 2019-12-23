Пн, 23.12.2019
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Полицейский автомобиль попал в аварию в Таллинне: пострадал полицейский

Politseiauto. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Полицейский автомобиль, ехавший на экстренный вызов, попал сегодня в ДТП. Инцидент произошел на перекрестке Сыпрузе-пуйестеэ-Эндла-Тулика в Таллинне.

Движущийся в сторону Котка по экстренному вызову полицейский автомобиль Škoda столкнулся с проезжавшим по Сыпрузе-пуйестеэ в сторону Эндла микроавтобусом Toyota, который в этот момент пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора.

За рулем микроавтобуса сидел трезвый 42-летний водитель с правами. В ДТП получил легкие повреждения 23-летний полицейский, сидевший рядом с водителем. Его отвезли в больницу для проверки состояния здоровья.

Полиция напоминает, что при появлении на дороге служебной машины с проблесковым маячком, которая спешит по экстренному вызову, задействовав соответствующие сигналы, следует снизить скорость и дать ему дорогу.

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