Полицейский автомобиль попал в аварию в Таллинне: пострадал полицейский

Полицейский автомобиль, ехавший на экстренный вызов, попал сегодня в ДТП. Инцидент произошел на перекрестке Сыпрузе-пуйестеэ-Эндла-Тулика в Таллинне.
Движущийся в сторону Котка по экстренному вызову полицейский автомобиль Škoda столкнулся с проезжавшим по Сыпрузе-пуйестеэ в сторону Эндла микроавтобусом Toyota, который в этот момент пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора.
За рулем микроавтобуса сидел трезвый 42-летний водитель с правами. В ДТП получил легкие повреждения 23-летний полицейский, сидевший рядом с водителем. Его отвезли в больницу для проверки состояния здоровья.
Полиция напоминает, что при появлении на дороге служебной машины с проблесковым маячком, которая спешит по экстренному вызову, задействовав соответствующие сигналы, следует снизить скорость и дать ему дорогу.