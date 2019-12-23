Полицейский автомобиль попал в аварию в Таллинне: пострадал полицейский

Движущийся в сторону Котка по экстренному вызову полицейский автомобиль Škoda столкнулся с проезжавшим по Сыпрузе-пуйестеэ в сторону Эндла микроавтобусом Toyota, который в этот момент пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора.

За рулем микроавтобуса сидел трезвый 42-летний водитель с правами. В ДТП получил легкие повреждения 23-летний полицейский, сидевший рядом с водителем. Его отвезли в больницу для проверки состояния здоровья.