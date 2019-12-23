Пн, 23.12.2019
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Франция впервые нанесла удар с беспилотника, ликвидированы 40 боевиков в Мали

Французский беспилотник Reaper

ФОТО: AFP / Scanpix

Французские военные впервые задействовали беспилотник, чтобы нанести удар по цели - в центральном районе Мали, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на главу Минобороны Франции Флоранс Парли.

В результате удара ликвидированы 40 террористов, уточняет The Gueardian. 

Флоранс Парли сообщила, что французские военные успешно протестировали в боевых условиях беспилотники MQ-9 Reaper, и подчеркнула, что с их помощью военнослужащие Франции смогут действовать более точно и гибко.

Министр добавила, что армия Франции при использовании беспилотников будет соблюдать нормы участия в вооруженном конфликте.

В субботу, когда военные задействовали беспилотник в Мали, президент Франции Эмманюэль Макрон находился в этом регионе - в Кот-д'Ивуаре, где располагается французская военная база.

Основная задача французского контингента в Мали заключается в оказании помощи в борьбе против местных экстремистских группировок.

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