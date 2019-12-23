Франция впервые нанесла удар с беспилотника, ликвидированы 40 боевиков в Мали

Французские военные впервые задействовали беспилотник, чтобы нанести удар по цели - в центральном районе Мали, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на главу Минобороны Франции Флоранс Парли.
В результате удара ликвидированы 40 террористов, уточняет The Gueardian.
Флоранс Парли сообщила, что французские военные успешно протестировали в боевых условиях беспилотники MQ-9 Reaper, и подчеркнула, что с их помощью военнослужащие Франции смогут действовать более точно и гибко.
Министр добавила, что армия Франции при использовании беспилотников будет соблюдать нормы участия в вооруженном конфликте.
В субботу, когда военные задействовали беспилотник в Мали, президент Франции Эмманюэль Макрон находился в этом регионе - в Кот-д'Ивуаре, где располагается французская военная база.
Основная задача французского контингента в Мали заключается в оказании помощи в борьбе против местных экстремистских группировок.