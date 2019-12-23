Франция впервые нанесла удар с беспилотника, ликвидированы 40 боевиков в Мали

В результате удара ликвидированы 40 террористов, уточняет The Gueardian.

Флоранс Парли сообщила, что французские военные успешно протестировали в боевых условиях беспилотники MQ-9 Reaper, и подчеркнула, что с их помощью военнослужащие Франции смогут действовать более точно и гибко.

Министр добавила, что армия Франции при использовании беспилотников будет соблюдать нормы участия в вооруженном конфликте.

В субботу, когда военные задействовали беспилотник в Мали, президент Франции Эмманюэль Макрон находился в этом регионе - в Кот-д'Ивуаре, где располагается французская военная база.