«Звездные войны» как высшая форма искусства

Рэй (Дэйзи Ридли) воспитывает в себе джедая под присмотром бывшей принцессы Леи. ФОТО: Кадр из фильма

Внезапность – вот их второе имя

На деле наблюдаемая в девятом эпизоде сантабарбара для «Звездных войн» – как раз почтенная традиция: вспомним, как первая трилогия балансировала на грани фола, покуда выяснялось, какой любовью любят друг друга Лея и Люк, мужеско-женской или братско-сестринской. Галактика, конечно, велика, но родственники обнаруживаются в ней в самых неожиданных местах. Да и старые знакомые – тоже. (Марк Твен на Сандвичевых островах: «Сегодня нашелся старый знакомый. Пока еще не было такого места, где я не нашел бы знакомого».) Прилетают персонажи на планету Пасаана искать ситхоискатель (да-да, это многослойный квест: тут ищут объект А, чтобы потом с его помощью найти объект Б), а там опять же внезапно обнаруживается не кто иной, как Лэндо Кальриссиан (Билли Ди Уильямс), которого мы в последний раз мы видели 35 лет назад. Кальриссиан постарел, но не размяк, хотя уже и не летает... но, понятно, это временно.

Внезапностями, причем нелогичными, фильм более чем переполнен. Уж простите за спойлер, но это так и так коллизия первой трети фильма: вот на Пасаане Чубакку (Йонас Суотамо) пленяют имперские штурмовики. Транспорт с Чубаккой взлетает, чтобы увезти вуки на имперский крейсер, однако Рэй при помощи Силы, в данном случае телекинеза, пытается опустить его на землю. Оказавшийся тут же Кайло Рен ей противостоит. Дуэль двух сторон Силы заканчивается тем, что Рэй внезапно испускает электрический разряд – и транспорт взрывается. А там Чубакка. Чубакка погиб! Все плачут две минуты...

ВНЕЗАПНО нам показывают живого вуки на имперском крейсере. Объяснение? «А это был не мой чемоданчик». Это был не тот транспорт!.. Хотя других транспортов в округе вроде как и не было. Но вот, оказывается, были, и Рэй при всей своей Силе не смекнула, какой транспорт – тот, а какой – не тот.

Такого алогичного добра в девятом эпизоде, повторим, навалом. Героям неожиданно надо лететь на планету, на которой внезапно живет злейший враг По Дэмерона (Оскар Айзек); умершие оживают в самых неожиданных местах; верные сторонники Империи на поверку оказываются глубоко законспирированными шпионами, но это им на пользу не идет...

А еще и политкорректность ждет за углом. В самом финале нас ждет первый в истории франшизы лесбийский поцелуй. Но он будет на пару секунд и между безымянными борчихами Сопротивления, ни одна из которых не играет в фильме сколь-нибудь существенной роли. Движение ЛГБТ не обрадовано – оно возмущено: дешевый токенизм! Слово «токенизм» означает, что вам как меньшинству делают уступку, но чисто формальную: так уж и быть, вот поцелуй женщин на две секунды – вы довольны?..

Война и смута, Палпатин и Наполеон