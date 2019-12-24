Британский премьер-министр считает, что перезагрузка отношений с Россией невозможна

При этом глава правительства отметил, что очень тепло относится к российскому народу и ценит его вклад в мировую историю. "Я на самом деле изменил свою точку зрения на вопрос, возможно ли изменить отношения с Россией. Я, как и многие министры иностранных дел и премьер-министры до меня, на самом деле полагал, что мы можем начать заново [отношения] с Россией. Что это великая страна, с которой мы вместе сражались против фашизма", - сказал Джонсон. Его слова приводит журнал Spectator.

Но потом политик, по его словам, был "очень разочарован" и признал, что "был не прав".

В конце июня Джонсон заявил, что Россия виновата в том, что улучшить отношения Москвы и Лондона не получается, передает ТАСС. В качестве примера он привел химатаку в Солсбери, где для отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля использовалось боевое нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок".

Борис Джонсон в 2016-2018 годах был главой британского министерства иностранных дел. Он покинул этот пост через несколько месяцев после отравления в Солсбери.

С конца июля 2019 года Борис Джонсон является премьер-министром.

Химатака в Солсбери

4 марта 2018 года 66-летний экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в британском Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества.

Лондон заявил, что при покушении использовался яд семейства "Новичок", который разрабатывался в России. 14 марта Великобритания и США на заседании Совбеза ООН обвинили РФ в нарушении Конвенции о запрещении химоружия.

Российская сторона категорически отвергла все обвинения, указав, что программ разработки "Новичка" не было ни в СССР, ни в России. А если подобный яд и был произведен, то его все равно уничтожили. В 2017 году Россия отчиталась об уничтожении всего своего арсенала химоружия под контролем ОЗХО. "Команду на уничтожение последнего химического боеприпаса дал по телемосту с поселком Кизнер в Удмуртии президент РФ Владимир Путин", - сообщал ТАСС.

Непосредственными отравителями Скрипалей Великобритания считает Александра Петрова и Руслана Боширова. По мнению британцев, эти двое, впоследствии представившиеся в интервью RT "простыми туристами", нанесли на ручку двери Скрипаля нервно-паралитическое боевое вещество семейства "Новичок", а потом выкинули флакон духов "Premier Jour" Nina Ricci, в котором оно находилось, перепутав мусорный ящик с ящиком для пожертвований.

Житель английского городка Эймсбери Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс 21 июня нашли флакон с "Новичком" и стали случайными жертвами отравляющего вещества. Роули выжил, но Стерджесс скончалась в больнице, так как побрызгала "духи" себе на запястья.

В интервью Russia Today Боширов и Петров заявили, что к покушению на Скрипалей непричастны, а в Солсбери приезжали якобы посмотреть на знаменитый "солсберецкий" собор.