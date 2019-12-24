Как празднуют Рождество и чем эстонцы отличаются здесь от неэстонцев

Всего 30% неэстонцев отмечают Рождество по православному календарю, т.е. 7 января, зато почти половина эстонских славян отмечает Рождество 24 декабря. Намного большие национальные различия обнаруживаются при этом в том, кому дарят подарки, и в выборе елки.

24% неэстонцев вообще не собирается никак праздновать Рождество. Среди эстонцев таких оказалось всего 6%. По словам консультанта Kantar Emor Карин Преэгель, сложно ответить на вопрос, почему столь многие неэстонцы (преимущественно славяне) так прохладно относятся к Рождеству. «Я не стала бы исключать здесь некоторые изменения в менталитете, которые могут состоять в том, что праздники, которые празднуют по старому календарю, стали несколько отдаляться, в то время как не столь многие еще приняли западные рождественские праздники, - сказала Преэгель. – Но все-таки четко видно, что чаша весов склоняется к 24 декабря. 40% неэстонцев по-прежнему празднует Рождество и в декабре, и в январе. Каждый четвертый эстонец тоже отмечает Рождество несколько дней, но в промежутке с 24 по 26 декабря».

Круг получателей подарков у неэстонцев среди опрошенных оказался значительно шире, чем у эстонцев. Подарки делают не только детям, супругам и родственникам младшего возраста в семье, часто их делают друзьям и их детям, коллегам и родственникам. Друзьям дарят подарки 18% опрошенных эстонцев и 38% представителей другой национальности. Следует, однако, учесть, что отмечание Рождества несколько раз как раз и обуславливает большее количество подарков.

Славяне предпочитают искусственные елки

У эстонцев и местных славян разные предпочтения и относительно елок – если около половины эстонцев поставили себе живую елку, то у 52% неэстонцев стоит искусственная. По словам Преэгель, это может быть связано с тем, где живут люди. «Очень большая часть русскоязычных людей живут в городах и многоквартирных домах, в то время как у подавляющего большинства эстонцев корни по-прежнему в деревне и принести домой живую елку во многих семьях по-прежнему считается обязательной традицией», - отметила она.

Усталые многодетные семьи испытывают стресс

Хотя и среди пожилых людей есть те, у которых мысли о Рождестве вызывают уныние и стресс, больше всего они заметны у членов семей с тремя и более детьми – целых 18% заявили, что испытывают стресс, и столь же ответили, что устали. Усталых, удрученных или испытывающих стресс в среднем больше в семьях с доходом ниже среднего. По словам Преэгель, стресс и изнуренность у родителей многодетных семей понятны: «Рождество и празднование особенно важны в семьях с детьми, с большей вероятностью у них поставлена елка, они чаще предпринимают поездки к родителям или бабушкам-дедушкам, чем бездетные семьи, - отметила она. – Выше и расходы на подарки, поскольку и получателей больше. Все эти приготовления и труды вызывают больше стресса».

Рождество приносит мир