В Хабаровском крае во время испытания разбился истребитель пятого поколения Су-57

Пилота подобрал вылетевший на место происшествия вертолет Ми-8. Сообщается, что самолет принадлежал заводу-изготовителю в Комсомольске-на Амуре. Крушение произошло в 120 км от аэродрома "Дзёмги". Представитель правительства региона заявил, что Су-57 упал во время испытания двигателя.

"Основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае: неисправность и ошибка пилотирования", - заявил представитель силовых структур. Он также сообщил, что специалисты начали поиски черных ящиков истребителя. Данных о состоянии пилота пока нет.

Позднее сообщения о крушении самолета подтвердили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). "Летчик катапультировался и остался жив. В причинах происшествия будет разбираться создаваемая комиссия. Жертв и разрушений на земле нет", - сказали в пресс-службе ОАК.

17 декабря дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 совершил экстренную посадку на грунт в Астраханской области из-за отказа двигателя. Летчики не пострадали, на земле разрушений не произошло. Самолет не долетел до взлетно-посадочной полосы всего 7 километров и загорелся после экстренной посадки.

5 декабря в Египте при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение один из истребителей МиГ-29, поставленный Россией для ВВС Египта в рамках контракта одного из крупнейших авиационных контрактов за последние несколько лет. Египетский пилот успел катапультироваться и остался жив.

16 ноября беспилотный авиационный комплекс "Орион" российского производства потерпел крушение в 70 метрах от многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области. По словам следователя по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергея Бубенева, это был экспериментальный образец, выполнявший испытательный полет. Он должен был приземлиться на ВПП "Протасово"

По предварительной версии, произошел отказ техники, о жертвах не сообщается. Предположительно беспилотный комплекс потерял контроль, вследствие чего стал резко терять высоту и протаранил верхушку дерева. Фрагменты фюзеляжа упали в нескольких метрах от детской площадки. В соцсети "ВКонтакте" говорится, что это уже не первый случай падения беспилотника "в огород", ранее крушение произошло в соседней деревне Сальково.