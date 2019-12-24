В учебном ресторане Ида-Вирумааского центра профобразования под руководством Михкеля Лууса готовятся кровяные колбасы со странным содержимым, пишет "Северное побережье". Что еще хуже: во время готовки колбас звучат не духовные рождественские песни, а грохочущий метал. Осквернение святого? Проверим.

Когда мы в один из декабрьских вечеров прибываем на место, требующий больше всего времени этап завершен и крупа за три часа разварена до мягкости. Руководитель по общепиту Йыхвиского учебного отделения Ида-Вирумааского центра профобразования Михкель Луус успел приготовить четыре смеси разного вкуса.

Настоящие хиты

- Мы почти каждый год готовим с учащимися кровяные колбасы. И каждый раз хотят попробовать что-то новое и интересное, - комментирует Михкель.

На этот раз его больше всего интересует, какими получатся кровяные колбаски с гречей. Компанию гречке составляют жареные лук и бекон. А поскольку речь идет о кровяной колбасе по-испански, то Михкель под влиянием внезапного порыва добавляет также паприку.

В другой смеси тон задают тыква и чили; третья смесь - классическая, без добавок; а четвертая - с жевательными мармеладными конфетами. Последнюю Михкель готовил и раньше, вдохновившись передачей, в которой его сакаский коллега добавлял жевательные конфетки в гриль-колбасу.

- Кровяные колбаски с жевательными конфетами оказались абсолютным хитом на нашей позапрошлогодней рождественской ярмарке. Очень интересный вкус! Ведь каждая конфета-мишка имеет свой вкус. Внутри они тают и их не видно, а вкус остается. Сладкий и кислый.

Разноцветная смесь мармеладных конфет до того, как она растает в единую массу. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Значит, брусничное варенье можно свободно оставить на тарелке? "Мне нравится есть кровяную колбасу, скорее, с более сладким черносмородинным, чем с брусничным вареньем", - комментирует Михкель.

Если жевательные конфеты в составе кровяной колбасы непривычны, то по части приправ Михкель верен традициям. Точнее - традициям своей семьи.

- Дикий майоран собирает мать, но в этом году собрала так мало, что приходится добавлять магазинный. В нашей семье всегда кладут также мяту.

Различные начинки для кровяных колбасок. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Михкель признается, что в детстве кровяную колбасу не жаловал. "Тогда в нее добавляли сало и всякую ерунду. Теперь ем все - это пришло с профессией".

С детства Михкелю помнится также связанный с кровяными колбасками старинный обычай.

- Над людьми, которые не готовили кровяную колбасу, подтрунивали, посылая к соседу за колодой для загибания колбасы - ведь она должна иметь форму кольца. Вот и гоняли их от одного хутора к другому, и бедный человек, который знать не знал, что такой штуки не существует, искал ее по всей деревне.

Кровь официальным путем

Дальше Михкель достает из холодильника пакет с кровью. Выясняется, что для получения свежей крови надо иметь знакомства.

- Продажа свежей крови теперь запрещена и ее можно достать только из-под полы. В этот раз мы используем замороженную кровь, в хлопьях. Кровяные хлопья использовать удобно: крупа горячая и они быстро тают, - рассказывает Михкель и выдавливает напоминающую свекольное пюре субстанцию в колбасную массу.

- Засучи рукава и начинай мешать, - получает ученик Маргус задание от учителя. В приготовлении колбасы участвуют те учащиеся, которые сами захотели и заинтересовались этим.

- Я готовил также с большой группой: например, в позапрошлом году мы приготовили самую длинную, 12-метровую кровяную колбасу. Разумеется, все можно купить в магазине, но я хочу, чтобы учащиеся видели, как это готовится на самом деле.

На этот раз вместе с юным Маргусом помогает и ученик зрелого возраста - Павел из России. Павел учится на втором курсе, сначала он закончил в Йыхви учебу по специальности "пекарь-кондитер". "Просто захотел приехать в Европу", - объясняет мужчина, готовый учиться всему, что предлагают.

Поскольку приготовление колбасной смеси занимает несколько часов, Михкель создает в учебном ресторане правильное настроение. "Так как имеем дело с кровью, то и музыка должна быть "кровавой", - объясняет он выбор музыки для этого вечера: шведская метал-группа "Entombed".

Момент истины наступает, когда пробуют смеси на вкус: одна получилась слишком соленой. Михкель ставит вариться новую порцию крупы и спасает положение. "И на старуху бывает проруха", - посмеивается он.

Когда вкусы доведены до правильных, приходит время доставать колбасную машинку. "Хороший аппарат, - хвалит он и обещает, что с его помощью дело пойдет куда быстрее, чем с воронкой. - Раз - и готово!"

- Летай, молодой человек! Стоп, Павел! - диктует Михкель ритм приготовления колбасы.

Машина в ходу круглый год, ведь ее используют и для изготовления гриль-колбас.

Кишок хватит надолго

В промежутке заходит со своим "припасом" нарвский коллега Урмас Мурумяэ: в нарвском учебном ресторане колбасной машины нет, а йыхвисцы не жадные. "С нею мы приготовили с Михкелем для нарвской весенней ярмарки самую длинную в Эстонии гриль-колбасу - длиной 47 метров", - вспоминает Урмас.

Применение воронки сегодняшним эстонским мастерам гриля тоже знакомо. "На одном соревновании мы на месте готовили гриль-колбасы с помощью воронки. А один раз приготовили на "Grillfest" колбасный торт - из четырех разных сортов, выглядел будто свадебный торт", - рассказывает Урмас.

И вот они выходят - с помощью колбасной машины. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Однако вернемся к кровяным колбаскам. Чтобы завести машину, надо достать из морозилки свиные кишки, которых запасено тут около трехсот метров. "Их продавали ящиками, и этого количества хватит на три года".

Когда первый поддон покрывается заполненными кишками, Михкель учит Маргуса своей безверевочной технологии закручивания. После этого колбаски отправляются на полчаса в выпарной аппарат. "Чтобы кровь и кишка спеклись. Тогда они в духовке не лопнут", - учит Михкель.

На рождественской ярмарке центра профобразования предварительно запеченные кровяные колбаски расходятся как горячие булочки.

Спустя неделю слышу от знакомой: "Сходила на рождественскую ярмарку в профучилище, и подумай только, что купила - кровяные колбаски с жевательными конфетами! Хотела поставить их на рождественский стол, но муж сказал, что есть их отказывается".

С выкрутасами или без - каждый волен выбирать сам.

Готово! ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik