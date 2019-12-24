«Феррари» продлила контракт с Леклером

«Я невероятно счастлив объявить, что остаюсь в «Феррари» еще на пять лет. Я очень благодарен, что выступаю за такую команду. Вместе с ней я многому научился в прошедшем сезоне, и это хорошая стартовая точка для того, чтобы выстроить сильные отношения на годы вперед», – написал Леклер в твиттере.