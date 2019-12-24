Вт, 24.12.2019
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Никита Кучеров набрал пятисотое очко в НХЛ

Никита Кучеров принимает поздравления от партнеров в матче против "Рейнджерс"

ФОТО: Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com

Российский центрфорвард "Тампы" Никита Кучеров в матче против "Вашингтона" преодолел планку в 500 очков в Национальной хоккейной лиге.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал две голевые передачи и забросил шайбу в большинстве в матче с «Флоридой» (6:1).

Первый результативный пас стал для нападающего 500-м набранным очком в чемпионатах НХЛ. Кучеров стал 20-м россиянином, достигшим этой отметки.

Всего на его счету 502 (201+301) балла в 481 игре.

Таким образом, Кучеров вышел на 19-е место в истории лиги среди россиян, превзойдя Валерия Каменского (501).

18-ю позицию в списке с 517 очками занимает Александр Семин. Рекордсмен – Александр Овечкин (1247).

В текущем сезоне Кучеров продлил результативную серию (3+6) до 6 матчей. Всего в 34 играх он набрал 40 (13+27) баллов.

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