Никита Кучеров набрал пятисотое очко в НХЛ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал две голевые передачи и забросил шайбу в большинстве в матче с «Флоридой» (6:1).

Первый результативный пас стал для нападающего 500-м набранным очком в чемпионатах НХЛ. Кучеров стал 20-м россиянином, достигшим этой отметки.

Всего на его счету 502 (201+301) балла в 481 игре.

Таким образом, Кучеров вышел на 19-е место в истории лиги среди россиян, превзойдя Валерия Каменского (501).

18-ю позицию в списке с 517 очками занимает Александр Семин. Рекордсмен – Александр Овечкин (1247).