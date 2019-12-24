Сегодня утром при пожаре погибла пожилая женщина

Когда спасатели прибыли на место, они приступили к тушению и поискам пострадавших, В 8.44 пожарные обнаружили в квартире труп 82-летней женщины.

Причины возгорания выясняются, по предварительным данным в доме было найдено крепление от дымового датчика, но исправный дымовой датчик отсутствовал.

Спасательный департамент напоминает, что необходимо обращать внимание на своих одиноких стариков и убедиться, что в доме ваших близких есть исправный дымовой датчик.