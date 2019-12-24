Сегодня утром при пожаре погибла пожилая женщина

24 декабря в 8.11 Центр тревоги получил сообщение о том, что в Пыльва, из окна квартиры на втором этаже многоквартирного дома по улице Кяйса валит дым и там может находиться человек.
Когда спасатели прибыли на место, они приступили к тушению и поискам пострадавших, В 8.44 пожарные обнаружили в квартире труп 82-летней женщины.
Причины возгорания выясняются, по предварительным данным в доме было найдено крепление от дымового датчика, но исправный дымовой датчик отсутствовал.
Спасательный департамент напоминает, что необходимо обращать внимание на своих одиноких стариков и убедиться, что в доме ваших близких есть исправный дымовой датчик.
В этом году в Эстонии при пожаре погибли уже 42 человека.