Вт, 24.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим
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  • Сегодня утром при пожаре погибла пожилая женщина

Сегодня утром при пожаре погибла пожилая женщина

Еще одна жертва в этом году.

ФОТО: Elmo Riig

24 декабря в 8.11 Центр тревоги получил сообщение о том, что в Пыльва, из окна квартиры на втором этаже многоквартирного дома по улице Кяйса валит дым и там может находиться человек.

Когда спасатели прибыли на место, они приступили к тушению и поискам пострадавших, В 8.44 пожарные обнаружили в квартире труп 82-летней женщины.

Причины возгорания выясняются, по предварительным данным в доме было найдено крепление от дымового датчика, но исправный дымовой датчик отсутствовал.

Спасательный департамент напоминает, что необходимо обращать внимание на своих одиноких стариков и убедиться, что в доме ваших близких есть исправный дымовой датчик.

В этом году в Эстонии при пожаре погибли уже 42 человека.

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