Евросоюз раскритиковал открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

Завершение строительства железнодорожного участка Керченского моста и открытие ж/д сообщения с Крымским полуостровом без согласия Киева является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
"Железнодорожное сообщение - это еще один шаг к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и изоляции Крыма от Украины, частью которой он остается", - говорится в коммюнике представителя ЕВС, распространенном в понедельник в Брюсселе.
В ЕВС также утверждают, что Крымский мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море. "ЕС ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом", - говорится в коммюнике.
Власти Евросоюза снова подчеркнули, что полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. "ЕС не признаёт и не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией", - заявил представитель ЕВС.
Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин открыл ж/д движение по Крымскому мосту: он по видеосвязи дал команду на отправление первого пассажирского поезда по Крымскому мосту, поезд отправится из Петербурга в Севастополь. Кроме того, он уже сам проехался по новому маршруту.