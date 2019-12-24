Евросоюз раскритиковал открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

"Железнодорожное сообщение - это еще один шаг к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и изоляции Крыма от Украины, частью которой он остается", - говорится в коммюнике представителя ЕВС, распространенном в понедельник в Брюсселе.

В ЕВС также утверждают, что Крымский мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море. "ЕС ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом", - говорится в коммюнике.

Власти Евросоюза снова подчеркнули, что полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. "ЕС не признаёт и не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией", - заявил представитель ЕВС.