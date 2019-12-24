Явки-пароли: где и когда доступна медицинская помощь в праздники

Прием в Таллиннской стоматологической клинике (Тоомпуйестеэ, 4) будет открыт 24-26 и 28 декабря с 9 до 15, 29 декабря – с 9 до 14, а 1 января – с 10 до 15. Первую помощь будут оказывать дежурный врач и хирург-стоматолог. Также открыт кабинет рентгена. Все стоматологические услуги будут оказывать 30 декабря с 8 до 20, а 31 декабря с 9 до 17.

В поликлиниках Восточно-Таллиннской центральной больницы 31 декабря сокращенный рабочий день. Поликлиника центральной больницы (Рави, 18) открыта с 7.30 до 13. Гинекологическая консультация открыта с 7.30 до 16 (27.12; 30.12; 02.01 – до 19.00). Поликлиника Магдалеэна (Пярну-мнт., 104) открыта с 7.30 до 13. Тынисмяэская поликлиника (Харидузе, 6) открыта с 7 до 16. Обслуживание по телефону (666 19 00) 31 декабря доступно с 7.15 до 13 часов.

31 декабря относящиеся к Западно-Таллиннской центральной больниц Центр здоровья Мериметса, Центр здоровья Хааберсти, Центр здоровья Мустамяэ открыты с 8 до 13, Коплиская поликлиника, Центр здоровья Нымме, Пельгулиннаская гинекологическая консультация и диспетчерская работают с 7.30 до 13. Амбулаторный прием инфекционной клиники открыт с 8 до 12.30.

24-26 декабря и 1 января все поликлиники и центры здоровья Западно-Таллиннской центральной больницы будут закрыты.

Прием врачей-специалистов в Северо-Эстонской региональной больнице 31 декабря будет открыт до 13 часов.

Отделения экстренной медицины в Восточно-Таллиннской и Западно-Таллиннской центральных больницах, Таллиннской детской больнице и Северо-Эстонской региональной больнице будут работать круглосуточно. Лекарства можно будет приобрести в дежурных аптеках на Тынисмяги, 5 и Викерлазе, 19.